Посла ФРГ вызывали в МИД Украины из-за высказываний главы ВМС страны о Крыме и позиции по непредоставлению Украине оборонительного оружия

“Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО”, – говорится в сообщении.

Также МИД Украины выразил “глубокое разочарование” по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

“Подчеркнуто, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России. Отмечено, что Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе”, – заявили в ведомстве.

Контекст:

21 января командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что “Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется”, а Путин на самом деле хочет уважения, которого, “возможно, заслуживает”. В МИД Украины заявили о неприемлемости таких высказываний и потребовали разъяснений от немецкого правительства.

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствует официальной позиции ведомства.

Шенбах заявил 22 января, что его слова были “явной ошибкой” и личным мнением.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок неоднократно заявляла, что Германия не поддерживает идею предоставления Украине оружия и это “закреплено в истории”. В 2021 году Германия также блокировала закупки Украиной оружия через Агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Это произошло еще при предыдущем немецком правительстве, но новое не изменило ситуацию.

Бербок также заявила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, опубликованном 21 января, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT. По ее мнению, такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но необязательно наиболее действенным. Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля “действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—