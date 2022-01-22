«Европейская Электротехника»: в Каире 14-16 февраля пройдет международная выставка и конференция нефтегазовой отрасли

С 14 по 16 февраля в Каире пройдет международная конференция с выставкой нефтегазовой отрасли, одним из участников которой станет ПАО «Европейская Электротехника» – ведущая российская компания-поставщик систем электроснабжения и оборудования для нефтегазовой отрасли.

Компания заявила о выходе не ближневосточный рынок, рассматривая это в качестве очередного шага в развитии ПАО. «Европейская Электротехника» видит свои шансы на египетском рынке в экспансии инжиниринговых систем и оборудования для нефтегазодобывающей отрасли, и реализации интеллектуальных систем энерго- и электроснабжения производимых компанией.

Открывая новое представительство компании в Каире, компания рассчитывает на значительное расширение своих партнерских программ, в первую очередь – с национальной нефтяной компанией Египта EGPC и с другими игроками рынка MENA, говорит гендиректор «Европейской Электротехники» Илья Каленков. Компания готова к максимально качественному участию в тендерах на быстро растущем рынке высокотехнологичного оборудования.