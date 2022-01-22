 

Супруги насмерть отравились в Подмосковье

22.01.2022, 21:00, Новости дня
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного отравления мужа и жены, а также госпитализации с отравлением их 9-летнего сына, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По данным следствия, 22 января пострадавшие с признаками отравления были обнаружены родственником в квартире, расположенной по улице Ленина поселка Обухово. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины и его супруги, а также госпитализировала в медицинское учреждение сына погибших», – цитирует ТАСС слова Врадий.

По факту гибели мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения, а также госпитализации их девятилетнего сына возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин отравления, допросили родственника, обнаружившего погибших, а также соседей.

Ранее семья из шести человек отравилась неизвестным веществом в станице Бессергеневской Ростовской области, двое детей умерли.



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