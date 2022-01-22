 

Мнение: На чехословацкой границе

22.01.2022, 20:56, Разное
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Как обычно злободневная советская пропаганда.

Источник: Colonel Cassad



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