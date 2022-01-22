 

Мнение: Худеющая

22.01.2022, 20:51, Разное
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(Просто для хохмы)


Певица Адель (до и после похудения)

7 декабря 2021: певица Адель запретила фанатам, не прошедшим полный курс вakцuнации, посещать её концерты в Лас-Вегасе, которые

“…пройдут, начиная с 21 января. Для входа на концерт необходимо будет предъявить не только подтверждение, что актуально требуемая доза сделана не позднее, чем 14 дней назад, но и негативный тест не старше 48 часов”.

21 января 2022: певица Адель отменила концерты в Лас-Вегасе – всего за сутки до их начала, т.к. половина её трижды вakцuнuрованного творческого коллектива заболела кoвuдом.

Сама певица знаменита еще тем, что в 2020 году за 4 месяца похудела на 40 кг. Ума ей это, как видим, не прибавило.

Источник: Размышления вольного социолога



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