Маникюр, с которым можно экспериментировать бесконечно: тенденции и тренды френча на 2022 год

Французский маникюр считается самым популярным. Женщины во всем мире по-прежнему просят мастеров нейл-арта создать на ногтях именно такой дизайн. Этот маникюр подходит для любого случая – от работы в офисе до красной ковровой дорожки.

Неподвластный времени и простой в выполнении французский маникюр является одним из самых распространенных вариантов. Разумеется, как при создании любого нейл-арта, перед нанесением базы для французского маникюра проводятся все необходимые подготовительные операции. При классическом французском маникюре ногтевая пластина покрывается светлым лаком, а на кончики ногтей наносится белая полоска. Но есть и другие варианты. О них мы расскажем в нашей статье.

Классический французский маникюр

После проведения подготовительных операций начинается роспись ногтей. Сначала наносится база. Когда она просохнет, ногтевую пластину покрывают основным цветом. Как правило, это нюдовый лак. Когда он полностью высохнет, можно нанести линию улыбки кистью или воспользоваться специальным трафаретом. Поместите полоски на расстоянии 1,5-2 мм от края ногтя. Далее заполните верхнюю часть белым лаком. Дождитесь полного высыхания лака, а затем снимите полоски. После этого осторожно и ровно нанесите бесцветный лак (топ), чтобы он выровнял рисунок.

Чтобы сделать дизайн более оригинальным, можно на одном ногте нарисовать, к примеру, ромашку.

Где зародился этот дизайн ногтей

Можно подумать, что французский маникюр был создан во Франции. На самом деле это американское изобретение. Термин «французский маникюр» был впервые введен в конце 1978 года Джеффом Пинком. Он был создателем бренда средств по уходу за ногтями и поставщиком косметических товаров.

Есть мнение, что эта техника возникла в 1930-х годах, но это не так. Данный нейл-арт придумал Джефф Пинк в 1970-х годах по просьбе одного голливудского режиссера. Ему был нужен такой нейл-арт, который подходил бы под любой образ. До этого актрисам под каждый образ делали новый маникюр, что было и затратно, и долго.

Сначала Джефф назвал новый нейл-арт Natural Look. Во Франции на Неделе моды с таким маникюром выходили на подиумы манекенщицы. Нейл-арт мгновенно приобрел мировую известность. Вернувшись в Америку, Пинк переименовал его. Он назвал его французским в честь страны, подарившей этому дизайну мировую славу.

Варианты дизайна, которые будут популярны в 2022 году

Сегодня французский маникюр по-прежнему предпочитают многие женщины, заботящиеся о внешнем виде своих ногтей. Френч можно увидеть на ногтях многих знаменитостей.

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В наступившем году в маникюре вместо белых полос будут яркие и цветные, а также варианты, где используются лаки с блестками или несколько полосок разного цвета.

В тренде будет дизайн, в котором линия улыбки выполнена золотистым цветом. Можно также наклеивать на кончики ногтей золотые полоски из фольги в виде улыбки.

В 2022 году появится много разных вариантов нейл-арта.

Красиво смотрится двойная линия улыбки. При этом одна из них может быть выполнена золотым цветом.

Френч можно дополнять стразами и бусинами. Тогда он будет выглядеть еще великолепнее.