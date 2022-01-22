 

Володин заявил о готовности Думы к диалогу с украинскими депутатами

22.01.2022, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель ГД назвал диалог единственном правильным путем. Без этого нет доверия и развития, отметил он.

“Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Госдуме ждут Медведчука и его коллег из группы дружбы с визитом для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения.

Ранее была создана группа дружбы между Госдумой и Верховной Радой. Медведчук назвал это важным шагом к нормализации отношений между странами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Пень голосования

14.09 / Михаил Ефремов сможет питаться в СИЗО уткой по-пекински и тирамису

21.10 / В смартфонах Huawei линейки Mate 40 все датчики производства Sony

23.08 / Агентство AGFR: как выбрать адекватного подрядчика и почему фриланс не всегда самое выгодное решение

18.12 / Мнение: Вакцинация в прямом эфире

27.10 / Лена, почему у тебя нет детей? – Личное мнение

14.02 / Мнение: Компьютерные игры и физическая форма

27.11 / Ученые назвали жизнь после смерти «комфортным состоянием»

13.09 / Беспощадные хроники

08.10 / Собянин поручил выплатить два млн рублей пострадавшему от рук хулиганов в метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика