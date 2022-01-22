Володин заявил о готовности Думы к диалогу с украинскими депутатами

Председатель ГД назвал диалог единственном правильным путем. Без этого нет доверия и развития, отметил он.

“Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Госдуме ждут Медведчука и его коллег из группы дружбы с визитом для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения.

Ранее была создана группа дружбы между Госдумой и Верховной Радой. Медведчук назвал это важным шагом к нормализации отношений между странами.