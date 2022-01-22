Мнение: Смертность в России, эффект ноцебо и восстановление туризма

1. Уровень смертности в России резко подскочил на фоне эпидемии коронавируса, практически до уровня смертности в 1960-е, в золотой век СССР, когда народ не начала ещё косить брежневская эпидемия алкоголизма. Впрочем, пока что полные данные доступны лишь для 2020 года. Возможно, по итогам 2021 года картина будет хуже. Известный вам блогер genby пишет:

https://genby.livejournal.com/971480.html

Чтобы узнать истинную смертность, для правильного сравнения в демографии используют стандартизованный коэффициент смертности.

Стандартизованный коэффициент смертности (СКС) — условная гипотетическая величина для сравнения коэффициента смертности на различных территориях и в различные периоды времени, которая свидетельствует о том, какова была бы величина смертности при устраненных различиях в возрастном составе населения. Рассчитывается как среднее арифметическое возрастных коэффициентов смертности, взвешенных по доле возрастных групп в стандартном населении.

Посмотреть каков СКС в разных странах Европы, можно на Европейском портале ВОЗ. Данные там не полные, но Россия там представлена с 1980 по 2019 год. С помощью демографических ежегодников России, я дополнил данные ВОЗ. <…>

…пишут, что в голодном послевоенном 1946 году умерло 1,2 миллиона человек, а в 2020-м, аж 2,1 миллиона. Но если привести 1946 год к такой же возрастной структуре населения, как в 2020 году, то те 1,2 миллиона превратятся во все 3 миллиона смертей. К сожалению, Сталин отказался проводить после войны перепись, чтобы скрыть военные потери Советского народа. Но лучший советский СКС был в 1964-1966 годах. Точно мы сказать не можем, но примерно в 1946 году СКС был на уровне 1994-го. Ну а в 1947 году СКС зашкалил за 3000 смертей на 100000 населения.

2. Американские учёные пришли к выводу, что большинство побочных эффектов от вакцин вызваны самовнушением, то есть чисто психологическими причинами:

https://nplus1.ru/news/2022/01/19/nocebo-in-vaccines

Американские эпидемиологи посчитали, что порядка 76 процентов системных побочных реакций после первой дозы коронавирусных вакцин и 52 процента системных реакций после второй дозы можно объяснить эффектом ноцебо — самовнушением и ожиданием негативных последствий. Чтобы выяснить это, исследователи выполнили метаанализ 12 работ, включавших в общей сложности 45380 участников. Результаты метаанализа опубликовали в JAMA Network Open.

Под плацебо понимают вещество без реальных лечебных свойств, которое применяют в клинических исследованиях для того, чтобы оценить действие настоящего препарата. Эффект от плацебо может наступить только в том случае, если человек верит в эффективность и внушает себе, что пустышка действует.

Ноцебо — это антитеза плацебо, также вещество без реальных фармакологических свойств, но оно, в отличие от плацебо, вызывает негативную реакцию у пациента, потому что люди ждут негативного эффекта от лекарства. Эффект ноцебо можно часто заметить в клинических испытаниях, когда пациенты сообщают о побочных эффектах после приема препарата-пустышки.

3. В правительстве отчитались о восстановлении туристической отрасли до 87% от допандемийного уровня:

https://lenta.ru/news/2022/01/21/back/

С одной стороны, новость хорошая. Если туристы привиты, если антиковидные меры соблюдаются, вроде как нет никаких серьёзных оснований препятствовать туризму. С другой стороны, народ относится к противоковидным мерам с большой беспечностью, при этом антиваксеров и антимасочников особенно много как раз среди любителей путешествий.