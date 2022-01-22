 

63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото

22.01.2022, 20:24, Новости дня
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В публикации отмечается, что пара пребывала в хорошем настроении и посетила заведение около 0.30. Для свидания Мадонна выбрала образ, состоящий из светло-фиолетового комбинезона с леопардовым принтом, черной обуви на платформе и черного пальто.

21 января фото пары были опубликованы в Instagram.

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Публикация от Just Jared (@justjared)

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонна дважды была замужем – за актером Шоном Пенном (1985–1989) и режиссером Гаем Ричи (2000–2008), у нее двое родных детей и трое усыновленных.

О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail, после того как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. После этого певица перестала скрывать отношения, время от времени публикуя совместные снимки в Instagram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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