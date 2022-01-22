Заявление командующего ВМС Германии о Крыме не соответствует позиции минобороны ФРГ – спикер

“Заявление по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны”, – сказал спикер.

Шенбах должен будет объяснить свое заявление генеральному инспектору вооруженных сил Германии Эберхарду Цорну.

Шенбах 21 января, высказал мнение, что Крым “не вернется” в состав Украины. Также немецкий адмирал считает, что президент России Владимир Путин на самом деле “хочет уважения”.

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявление Шенбаха и потребовали публичного опровержения.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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