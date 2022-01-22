Ученые рассказали о неожиданной пользе физических упражнений в пожилом возрасте

Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого изучали нюансы воздействия на организм физической активности. Выяснилось, что тренировочные упражнения в пожилом возрасте способны оказывать омолаживающий эффект.

В процессе научной работы ученых, представляющих Альбертский университет (Эдмонтон, Канада), использовались лабораторные мыши, возраст которых составлял 22 месяца – данный временной рубеж приблизительно идентичен конечному этапу естественной жизни животного. Грызунов тестировали посредством привлечения их к бегу на утяжеленном колесе для упражнений, что, кроме собственно интенсивной беговой работы, гарантировало еще и наращивание мышц. В итоге, по прошествии двух месяцев эксперимента, выяснилось, что эпигенетический возраст привлеченных к бегу мышей оказался на восемь недель меньшим, чем у их “визави”, которые не принимали участия в тренировочном процессе. Как подчеркнул один из авторов исследования, доцент Кевин Мурак, изменения в возрастных параметрах произошли у зверьков на клеточном уровне, а при продолжительности жизни подопытных животных в 24 месяца дополнительные восемь недель являются неким десятипроцентным “бонусом”.

Стоит отметить, что ранее проведенные учеными всего мира научные работы давно доказали пользу физических упражнений как процесса, улучшающего прочность костей и мышц, выносливость и подвижность, а также снижающего риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и повышенного артериального давления. Материалы исследования были опубликованы Aging Cell.

Источник: www.medikforum.ru