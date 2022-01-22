Окулист назвала опасные для здоровья глаз продукты питания

Американская врач-окулист Уитни Селтман недавно дала интервью одному из зарубежных изданий, в котором пояснила о ряде профилактических мероприятий, обеспечивающих в пожилом возрасте здоровье органов зрения. В частности, специалист назвала продукты питания, употребление которых в данном аспекте следует максимально ограничить.

Как уведомила Уитни Селтман, представляющая клинику Пидмонт (Атланта, США), одним из таких составляющих пищевого рациона является обычный пшеничный хлеб, а также аналогичные ему макаронные изделия. Дело в том, что употребление этих популярных продуктов повышает уровень сахара в крови, что с возрастом способно привести к повреждению кровеносных сосудов и далее – спровоцировать возрастную дегенерацию желтого пятна. Примечательно, что чаще всего это заболевание поражает людей, достигших 50-60-летнего возрастного рубежа. Оно влияет на среднюю часть зрения, может затруднить процесс чтения или распознавания объектов. Идентификационными маркерами недуга, поражающего один либо два глаза, являются: восприятие прямых линий как волнистых или кривых, визуальное “уменьшение” объектов по сравнению с их реальными размерами, снижение яркости вещей, а в отдельных случаях – даже появление галлюцинаций.

Впрочем, как упомянула медик, в случае замены белого хлеба и макарон мучными изделиями из цельнозерновых сортов пшеницы, риск возникновения вышеупомянутой болезни может заметно снизится. Кроме того, согласно исследованию ученых из Национального центра биотехнологической информации США, опасность возникновения возрастной дегенерации желтого пятна снижается при включении в рацион питания рыбы темных видов, например, тунца.

Также, по словам Сельман, ощутимый вред органам зрения способно нанести злоупотребление продуктами из обработанного мяса, содержащего в своем составе повышенное количество натрия. Дело в том, что большой объем данного вещества может привести к появлению повышенного артериального давления и, как следствие, к гипертонической ретинопатии, способной спровоцировать нечеткость и даже потерю зрения. Более того, слишком большое количество обработанного мяса грозит появлением вредящей зрению невропатии. “Употребление меньшего количества этих продуктов может снизить вероятность высокого кровяного давления и связанных с ним проблем со зрением”, – подытожила эксперт.

Источник: www.medikforum.ru