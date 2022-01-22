 

Российскому шахматисту засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске

22.01.2022, 20:16, Новости дня
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Российскому шахматисту Даниилу Дубову засчитано техническое поражение в партии седьмого тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее из-за отказа играть в маске, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Из-за заражения коронавирусом человека в его ближайшем окружении организаторы турнира после консультации с главным арбитром попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири. Дубов не явился на партию, поэтому ему было засчитано техническое поражение. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Отмечается, что экспресс-тест Дубова на ковид дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, придет в субботу вечером.

В субботу Дубов должен был сыграть черными фигурами против нидерландца Аниша Гири.

Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов. По итогам шести туров Дубов набрал 2,5 очка. Турнир завершится 30 января.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу пловчихи Виталины Симоновой об оскорблении полицейских в аэропорту Пулково, где ее тренер Александр Ильин отказался надеть маску.



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