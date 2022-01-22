 

Россиянки победили в стрельбе из пневматики на этапе Гран-при ISSF

22.01.2022, 20:16, Новости дня
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Российские спортсменки Юлия Круглова, Юлия Каримова и Айгуль Хабибуллина заняли первое место в командной стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на этапе Гран-при Международной федерации стрелкового спорта (ISSF).

В финале россиянки обошли по очкам словенок. Стрельба завершилась со счетом 17:11. Третье место заняла сборная Украины, передает РИА «Новости».

Мужская российская команда в составе Сергея Каменского, Евгения Потапова и Ильи Марсова заняла второе место. Россияне в финале уступили хорватам (12:16).

Ранее сообщалось, что женская сборная РФ по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Италии, уступив команде Норвегии.



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