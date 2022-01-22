В Госдуме оборудовали кухни, где депутаты смогут готовить себе еду

Жалобы на высокие цены и небольшие порции в парламентской столовой взбудоражили российскую общественность. Учитывая большой резонанс среди населения, в здании Госдумы выделили помещение для кухни с электроплитами, где чиновники смогут готовить себе еду.

Подорожание продуктов питания затронуло и народных избранников: меню с ценами из парламентской столовой активно обсуждалось в российских соцсетях.

«Дерут с трудящихся втридорога!», — отреагировала медсестра из Омска.

«Пельмени с бульоном в горшочке за 190 рублей. Откуда у обычного депутата такие деньги?!» — возмутилась учительница из Барнаула.

«Компот за 25 рублей — это просто грабеж!», — написал пенсионер из Белгорода.

Даже спикер Володин вынужден был признать, что не каждый депутат может себе позволить заплатить за обед 500-800 рублей. Рассмотрев несколько предложений, администрация Госдумы нашла простое и эффективное решение: оборудовать в здании парламента кухни.

Новшество сразу стало пользоваться популярностью среди политиков.

«У меня жена много работает и не успевает готовить. Поэтому я иногда в перерыве варю себе «Доширак». Мы же молодая семья — каждая копейка на счету», — рассказал депутат «Единой России» Евгений Попов.

«Коля Валуев, например, иногда яичницу себе жарит, а вот Вассерман один раз даже картошку в духовке приготовил», — добавил парламентарий.

Также, по многочисленным просьбам депутатов, в Госдуме была создана специальная комиссия, которая подготовит меры для улучшения питания чиновников.

—