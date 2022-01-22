Модные, но идут не всем: какие трендовые стрижки и прически могут мгновенно состарить любой образ

Иногда в моду возвращаются прически и стрижки, популярные в прошлом. Но некоторые из них не только выглядят старомодно, но и могут мгновенно состарить любой образ. И важно правильно подбирать себе трендовые ретро-прически, чтобы они не прибавили к возрасту лишних 5-10 лет.

Ультракороткая пикси

Эта прическа считается трендом 2022 года. Но стоит учитывать, что она полностью открывает лицо и шею, подчеркивая морщины. Конечно, необязательно отказываться от коротких стрижек. Но чтобы выглядеть моложе, лучше выбирать более удлиненные варианты.

Прически с начесом

Прически с начесом были популярны в 80-х годах. И хотя сейчас они вновь возвращаются в моду, не все варианты выглядят современно и стильно.

Челка с начесом вверх или назад

Прическа была трендом в начале 2000-х, когда челку чуть начесывали и укладывали назад. И такая прическа открывает лоб. А если на нем есть морщины, то это сразу добавляет несколько лишних лет.

Мелкие кудряшки

Многие женщины считают, что мелкая химия придает образу кокетства и моментально омолаживает на 5-10 лет. Но это не так, ведь кудряшки выглядят ненатурально, а в моде сейчас естественные образы.

Многослойные стрижки

Многослойные стрижки выглядят эффектно и могут омолодить образ. Но их стоит делать, только если волосы находятся в идеальном состоянии, иначе прическа будет выглядеть грубо и неопрятно.

Прически, залитые лаком

Такие прически должны стать абсолютным табу, ведь сейчас в моде естественные образы. А волосы, залитые тоннами лака, напоминают дешевый парик. И соответственно, такие прически не только выглядят старомодно, но и добавляют лишние года к возрасту.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Слишком длинные локоны

Есть мнение, что длинные волосы не подходят для женщин в возрасте. И они делают своих обладательниц похожими на ведьм. Это не всегда так, ведь в соцсетях можно найти немало эффектных фото с длинноволосыми седыми блогершами, которые выглядят эффектно и очаровательно. Что же, если вам нравятся локоны, то стоит подбирать для них прически, добавляющие шарма. А если любите носить волосы распущенными, то состригите их на уровне лопаток. Иначе вы получите образ “престарелой русалки”.

Бублик на макушке

В свое время подобные прически считались главным писком моды. Их носили все красавицы мира. Но сейчас этим “модницам” уже далеко за 70. И если вы не хотите выглядеть так же старомодно, как и они, вам стоит отказаться от этой сложной прически.

Белоснежные локоны

Всем известно, что черный цвет волос старит, а белый – молодит. Но платиновые оттенки блонда лучше оставить юным экспериментаторшам. Ведь этот цвет акцентирует внимание на внешности и подчеркивает все черты лица. И конечно, он делает более заметными все, даже маленькие морщины. Еще больше платиновый блонд старит в сочетании с длинными прическами.

Конечно, необязательно отказываться от светлого цвета волос. Но лучше выбирать теплые оттенки блонда. Они выглядят не менее роскошно и элегантно, и при этом зрительно омолаживают, отвлекая внимание от недостатков. Также стоит помнить, что осветленные локоны нуждаются в более тщательном уходе. Ведь безжизненные соломенные волосы не только выглядят непривлекательно, но и “состаривают” образ.