Яркая бейсболка, пара зеленых перчаток и не только: идеальные завершающие штрихи для полностью черного наряда

В последнее время огромной популярностью начал пользоваться полностью черный наряд. Многие девушки выбирают для себя такую одежду, так как она выглядит стильно, элегантно и помогает выглядеть более стройной. Однако, чтобы образ не получился слишком мрачным, стоит подобрать красивые яркие аксессуары, которые помогут привнести некоторую изюминку. Вот несколько отличных вариантов.

Сумки

Выбирая для себя монохромные наряды, обязательно нужно дополнять их более яркими и интересными аксессуарами. Красивые и эффектные сумки помогут оживить даже самую простую и непринужденную одежду.

Это идеальный аксессуар для завершения образа тотал блэк. Отлично будут смотреться любые яркие оттенки оранжевого, зеленого, фиолетового, голубого или розового. Такие сумки добавят образу яркости и помогут немного разнообразить слишком драматичный наряд.

Многие иконы стиля, от Джиджи Хадид до Эмили Ратаковски, выбрали для себя красочную сиреневую модель сумки со сборками и круглым ремешком.

Ковбойские сапоги

Модель Марта Ортис своим внешним видом демонстрирует, что наряды черного цвета могут быть такими же роскошными, как и самые трендовые сочетания.

Интересный эффект достигается благодаря классическому пиджаку контрастного оттенка, который помогает несколько разнообразить монохромный образ, и оригинальным сапогам.

Ковбойские замшевые сапоги песочного цвета превращают даже самый простой наряд во что-то действительно необычное и просто фантастическое. Это максимально интересная и вместе с тем удачная комбинация, так как она обеспечивает большой комфорт при носке.

Бейсболка

Этот аксессуар можно носить на протяжении всего года. Красивая и стильная бейсболка помогает придать вашему образу индивидуальность и сделать трендовым любой гардероб.

Выбирая для себя полностью черный наряд, стоит дополнить его красивой и яркой бейсболкой. Интересно смотрится головной убор персикового, пастельно-розового или голубого цвета. Эти оттенки помогают освежить образ и сделать его более ярким и интересным.

Еще одним вариантом для зимы может стать шляпа-ведро из искусственного меха. Это модный тренд 2022 года. Интересно и оригинально также смотрится шапка-капюшон.

Цветные перчатки

Цветные перчатки оперного типа, то есть такие, длина которых доходит до локтя, стали одним из звездных трендов в плане аксессуаров.

Этот зимний аксессуар отлично смотрится с самыми различными образами. Цветные зеленые перчатки помогут легко оживить черный наряд и станут модной цветной изюминкой.

Зимой особенно актуальными будут аксессуары с плотной вязкой. Они не только красиво смотрятся, но и помогут согреть руки в холодные дни.

Макси-шарф

Стильный и теплый вязаный макси-шарф ярких цветов, который выбирают для себя самые модные и крутые девушки, помогает сделать образ более интересным и роскошным с минимальными усилиями.

Это отличный завершающий штрих, который не только выглядит красиво, но и помогает согреться зимними холодными днями. Эффектно смотрится макси-шарф в оранжевую клетку.