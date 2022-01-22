“Путин не будет действовать предсказуемо”. Климкин прокомментировал слова Зеленского о возможной оккупации Харькова

“Зеленский в интервью говорит, что Харьков может быть оккупирован Россией. Не исключаю, что у него есть конфиденциальные данные или оценка в поддержку этого сценария российской агрессии. […] Большинство достойных уважения экспертов считают уязвимым украинский юг”, – написал он.

Украинский дипломат считает, что президент России Владимир “Путин не будет действовать предсказуемо и готов ко всему”, но именно вокруг юга Украины “много интересов Путина: от воды в Крым до создания Новороссии”.

“Не стоит давать харьковчанам ощущение, что они более уязвимы, а другим – ощущение, что они могут “расслабиться”. Харьков уже отбил Антимайдан и многое может. Это точно не самая простая цель для Путина”, – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/483837436436184

Контекст:

В опубликованном 20 января интервью The Washington Post Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Мэр города Игорь Терехов, комментируя слова президента, отметил, что у Харькова есть все необходимые силы и средства, чтобы дать отпор потенциальному захватчику. “Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы”, – подчеркнул Терехов.

Бывший министр внутренних дел Украины, экс-глава Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков призвал Зеленского быть “осторожнее со словами”. “Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами… Угрозы реальны – риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014-м. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю “будем”, имею в виду всю большую Украину”, – заявил Аваков. По его словам, “Харьков был и будет украинским городом”.

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. “То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован”, подчеркнул спикер главы государства.

—