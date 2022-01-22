“Теперь понятно на кого дочь похожа”. Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа

Для снимков пара позировала, сидя на камнях. На некоторых фото они обнимали друг друга со спины.

В подписи к публикации 37-летняя Луценко отметила страничку гражданского мужа – Александра Лозовцова в Instagram и оставила смайл в виде красного сердца.

“Классные, теперь понятно на кого дочь похожа”, – написала oleinichukanetka.

“Ну, наконец-то, а то скрывали, скрывали. Если счастливы, чего скрывать?” – прокомментировала agniageisse.

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Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения. В июне 2021 года Луценко впервые появилась на публике вместе с Александром, а в июле поделилась совместным фото, на котором видно только руки.

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