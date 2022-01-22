Посол Украины в Лондоне допустил приглашение британских военных в случае российского вторжения в Украину

По словам посла, сейчас есть состояние неопределенности.

“Видите ли, Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах. Наша задача и наших партнеров – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны”, – рассказал он.

Дипломат заявил, что такими методами могут быть “переговоры и компромисс, наверное”.

“С другой стороны, это может быть жесткая позиция и поддержка оружием, политическая поддержка наших партнеров. Например, вчера меня спросили: пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, с учетом того, что нам грозят вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории”, – сказал Пристайко.

Контекст:

Великобритания на этой неделе представила новый пакет оборонительной помощи Украине.

На фоне возрастающей военной агрессии со стороны Кремля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новое вторжение России в Украину было бы катастрофой не только для РФ, но и для всего мира.

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.” Пока официальные Киев и Вашингтон дают прямо противоположные прогнозы по вторжению Путина, британские военные самолеты второй день подряд везут в Украину современное вооружение”, — написал журналист.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на “все более угрожающее поведение РФ” заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что “оно не является стратегическим” и “не представляет угрозы для России”.

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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