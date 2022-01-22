В «Единой России» взяли на контроль дело о гибели ребенка от стаи собак

Реакция властей всех уровней должна быть оперативной и жесткой, в таких вопросах полумер быть не должно, взяли дело под личный контроль, заявили депутаты «Единой России», комментируя гибель девочки от собак в Забайкалье.

«Наш долг работать над тем, чтобы подобных случаев в нашей стране не было. И когда речь идет о защите человеческих жизни и здоровья, реакция властей всех уровней должна быть оперативной и жесткой. В таких вопросах, полумер быть не должно», – написал в Instagram депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

«Жители неоднократно обращаются, жалуются во все инстанции, буквально «бьют в набат» о том, что стаи бродячих собак расплодились настолько, что самим из дому выйти страшно. Не то, что детей отпустить. Но местные власти не реагируют. Прячутся за отписки, кивают на законы, ограниченность финансов, проигранные торги…а потом происходит то, что невозможно «отмотать назад». И что теперь скажут местные власти? Чем объяснят свое бездействие, ценой которому стала человеческая, детская жизнь?!Мои соболезнования близким и родным девочки, всем жителям села Домна», – написал депутат.

Костюченко заявил, что обязательно отправит соответствующий запрос в СК России, чтобы там взяли это дело на особый контроль.

«Мои самые искренние соболезнования им, я обязательно проконтролирую, чтобы им была оказана и психологическая поддержка, и материальная помощь. Сейчас губернатор Забайкальского края, Александр Осипов, приехал в село Домна. На встречу с ним собрались все местные жители! Они ведь не один раз и не один год на своем, местном, уровне поднимали тему бродячих собак, но ничего не решалось! На вылов и стерилизацию бродячих собак выделяются огромные деньги, миллиарды по стране! Так почему мы до сих пор не можем быть спокойны за своих детей??? Это ужасная трагедия должна стать последней. Проверить все муниципалитеты, изолировать и стерилизовать всех бездомных собак! Должна быть личная ответственность гендиректоров тех компаний, которые выигрывают тендеры на отлов собак!! Тут за каждым бюджетным рублем стоит жизнь наших детей, наших пожилых родителей, да и нас с вами. Отбиться от стаи собак практически нет шансов. Взяла эту ситуацию на личный контроль!!», – заявила в Instagram депутат Государственной Думы ФС РФ («Единая Россия»), первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Ранее в «Единой России» потребовали наказать чиновников из-за гибели девочки от бродячих собак в Забайкалье.