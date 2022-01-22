 

Генерал ВСУ описал сценарий быстрого присоединения Украины к России

22.01.2022, 19:32, Новости дня
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Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к РФ при помощи воздушного десанта.

«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», – приводит РенТВ слова Кривоноса.

Генерал подчеркнул, что первый эшелон вертолетов может миновать зону разведки украинской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. Затем военно-транспортные вертолеты приземлятся в аэропортах, при этом все эти события произойдут очень быстро.

Ранее Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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