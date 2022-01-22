 

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об убийстве семьи в Омской области

22.01.2022, 19:32, Новости дня
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о следственных действиях по делу об убийстве семьи из трех человек в Омской области, для помощи в расследовании в регион направлены криминалисты центрального аппарата, информирует СК России.

«Председатель СК РФ для оказания практической помощи направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата… Руководителю СУ СК РФ по Омской области Винникову О. Е. поручено оперативно доложить о результатах первоначально проведенных следственных действий», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, руководству ГСУ СК РФ поручено оказать региональному подразделению необходимую практическую помощь в расследовании.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видео с места убийства семьи в Омской области.

Напомним, 22 января в одном из частных домов нашли тела трех человек – мужчины, женщины и девочки. Позже стало известно, что погибшая 10-летняя девочка была инвалидом.

Согласно предварительным данным, ее 38-летнего отца и 35-летнюю мать убили прямо на ее глазах. Тело женщины нашли в сенях.

По данным следствия, в дом проник неизвестный, который зарезал членов семьи. Убежать с места преступления смогли двое подростков, они позвали на помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области.



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