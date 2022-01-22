Обвал на Мосбирже позволил пенсионерке из Чертаново попасть в список Forbes

69-летняя Авдотья Евдокимова из Чертаново стала долларовой миллиардершей после того, как перед обвалом Мосбиржи по ошибке продала без покрытия 9 млрд акций «Газпрома». Пенсионерка заработала на «шорте» случайно, пытаясь позвонить внуку с открытым брокерским приложением.

Журналисты выяснили, что Авдотье Евдокимовой только недавно подарили смартфон, на котором было установлено приложение для торговли на Мосбирже. Старушка неуверенно пользуется устройством и частенько путает приложения. Незадолго до начала переговоров Россия-США по ситуации на Украине она случайно открыла биржевое приложение. В попытках найти телефон внука старушка случайно прошла тест, который позволил ей торговать без покрытия, и открыла соответствующее окно в приложении, где в качестве числа акций для продажи ввела телефон внука.

В итоге было продано 9,13 миллиардов акций, которые вскоре упали в цене и были выкуплены брокером, при этом разница между ценой продажи без покрытия и обратного выкупа поступила на счёт старушки. В результате Авдотья Евдокимова заработала около 111 млрд рублей.

«Я до сих пор не поняла, что произошло, но на мой счёт поступила огромная сумма денег. Я позвонила в Пенсионный фонд, начала выяснять, нет ли ошибки. Они сказали, что перевода не делали. Потом приехал внук, я ему показала приложение, он забрал телефон и куда-то уехал. Вернулся на «Ламборгини» и со швейцарскими часами на руке. Сказал, что купил мне дачу в Монте-Карло. Сейчас я готовлюсь к переезду и читаю журналы по садоводству на Лазурном берегу», – рассказала Авдотья Евдокимова.

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