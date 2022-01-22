 

Мнение: Си Цзиньпин попросил

22.01.2022, 19:28, Разное
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Конец января стремительно приближается и надо как-то объяснять, почему сверхточные данные разведки о нападении России на Украину в конце января расходятся с реальностью и Россия все не нападает.
Вот уже и первые байки https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-22/ukraine-crisis-beijing-olympics-may-affect-russia-s-vladimir-putin-s-thinking?srnd=premium-europe пошли – "Россия не напала, потому что Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не нападать, покуда в Китае идет Олимпиада".

Вот взял, позвонил, и говорит такой "Владимир, у нас тут Олимпиада, придержи танки до конца февраля, а потом можешь хоть до Львова топить". Ключевое в этой байке – слово "возможно". Возможно говорил, возможно не говорил, анонимные источники что-то где-то слышали. В общем, пока что вот такие объяснения.

PS. И еще по поводу позиции Германии.

1. Германия выступила против передачи немецких вооружений Украине. Как своих собственных, так и через третьи страны.
2. Командующий ВМС Германии объявил, что Украина навсегда потеряла Крым и что "Россия заслуживает уважения".
3. Руководство Германии считает, что "Северный Поток-2" должен быть достроен.
4. Несколько ранее Германия фактически помешала доставкам военных грузов на Украину через свою территорию.

Германию уже обвиняют в циничной фрондерстве и подрыве единого антироссийского блока в Европе.
Немцы по факту стремятся не допустить финансовых потерь связанных с разрывом Россией и втягивания себя в конфликт с Россией на том уровне, где они будут обречены оставаться в обозе американской политики без каких-либо шансов на обретение реальной военно-политической субъектности. Поэтому помаленьку гадят американцам, но это именно что фрондерство, а не готовность идти до конца. Тем не менее, визг по поводу немецкой фиги в кармане стоит изрядный – Шольца уже обвиняют в том, что он продолжает "преступную политику Меркель связанную с потаканиям агрессии Кремля".

Источник: Colonel Cassad



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