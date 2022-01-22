Геополитическая неопределенность года

Пока РФ и Запад не могут ни к чему прийти в переговорах, фондовые рынки рушатся, а рубль ослабевает.

Во вторник на российском фондовом рынке произошел крупнейший с начала пандемии обвал — индекс Мосбиржи упал на 6,5%. Как и долларовый индекс РТС, показатель достиг значений января прошлого года и лишь незначительно «отскочил» на следующий день. Причина пертурбаций — «геополитическая напряженность»: за неделю российские власти встретились с представителями США, НАТО и МИД ФРГ. Главной темой переговоров стала военная эскалация около границы с Украиной. «Новая» спросила экспертов, с какими последствиями столкнулись российские игроки на рынке ценных бумаг.

Фото: РИА Новости

«Индекс жадности и страха»

В начале января российская биржа мучительно ждала переговоров МИДа с западными коллегами о проблемах безопасности. 31 декабря в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден пообещал, что в случае военной агрессии в отношении Украины последуют мощные экономические санкции. Российский президент в ответе упомянул возможный полный разрыв дипломатических отношений Москвы и Вашингтона. На этом фоне аналитики рекомендовали инвесторам воздержаться от новых покупок акций и продажи валюты, а также предполагали, при негативном сценарии, снижение курса рубля до 80 за доллар.

В первый день торгов 2022 года, 3 января, российские акции продемонстрировали рост в связи с «ценовым позитивом» на нефтяном рынке: уже к полудню индекс Мосбиржи поднялся на 1,74%, до 3853 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 2,16%, до 1630 пунктов. На фоне волнений в Казахстане основные показатели российской биржи 6 января снизились до 3751 и 1544 пунктов соответственно, а также на 4–5% обвалились акции Сбербанка и «Газпрома». Эксперты тогда посчитали, что «острая фаза конфликта отыграна».

После длинных выходных, утром 10 января, биржевые показатели незначительно укрепились, а эксперты охарактеризовали внешний фон как нейтральный: индекс Мосбиржи утром составил почти 3800 пунктов, курс рубля колебался на уровне 74 рублей, евро — 84. Первая важная «геополитическая» встреча была назначена на 11.00 по московскому времени, уже по ее итогам ключевые рыночные значения начали снижаться.

Объем торгов на рынках Московской биржи в 2021–2022 годах / TradingView

10 января. Встреча РФ и США в Женеве на уровне замминистров. Договорились поговорить

Переговоры продолжались около восьми часов, но к конкретике не привели. По утверждению Госдепа, РФ не дала четкого ответа на вопрос о готовности к деэскалации ситуации на границе с Украиной, а также не согласилась отозвать войска и вооружения. Замглавы российского МИДа Рябков позже заявил, что «никаких планов и намерений» по предполагаемому вторжению «нет и быть не может», а военные учения — плановые. США предложили РФ «продолжить диалог».

↓ Индекс Мосбиржи: 3738,68 на закрытии ↓ Индекс РТС: 1565,31 на закрытии

12 января. Встреча Совета Россия–НАТО в Брюсселе. Снова ничего не понятно

Как и на предыдущей встрече, странам прийти к консенсусу не удалось. Представители альянса заявили, что любое применение силы в отношении Украины «будет серьезной политической ошибкой, за которую РФ заплатит высокую цену». Российская делегация отрицала возможность такого исхода, а также выразила опасения в связи с «расширением НАТО в Европе» и перспективой размещения в Украине вооружений США. Однако Россия не исключила восстановление работы миссии НАТО в Москве и российских дипломатов в Брюсселе.

↑ Индекс Мосбиржи: 3829,95 на закрытии ↑ Индекс РТС: 1612,8 на закрытии

13 января. Встреча РФ и постоянного совета ОБСЕ в Вене. Все разочарованы

Переговоры в Вене завершились тем же, что в Женеве и в Брюсселе: представители Совета отметили усиление военной эскалации на востоке Украины, РФ назвала это явление «естественной реакцией» на увеличение присутствия НАТО в регионе и «своим внутренним делом». Москва осталась недовольна — по словам постпреда РФ при ОБСЕ Лукашевича, реакция Запада «вызывает разочарование». Представитель США же назвал действия РФ «срочным вызовом безопасности».

↓ Индекс Мосбиржи: 3674,73 на закрытии ↓ Индекс РТС: 1516,99 на закрытии

18 января. Визит главы МИД ФРГ в Москву. Чуть получше, но тоже ни о чем

Известный критик РФ Анналена Бербок впервые посетила Москву как член нового правительства Германии. Преимущественно встреча носила гуманитарный характер, но в ходе беседы политик заметила, что видит угрозу «в 100 тысячах российских солдат на границе Украины». В ответ на это Сергей Лавров повторил ранее озвученную Россией позицию, что повышение боеготовности — обычная практика для всех стран, а контингент располагается на территории России.

↓ Индекс Мосбиржи: 3238,94 на закрытии ↓ Индекс РТС: 1367,45 на закрытии

Александр Лосев

генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом»

«Российский рынок уже больше месяца находится под давлением крупных иностранных продавцов, которые сокращают риски на ожидании войны в Украине. В западной прессе геополитический фон с каждым днем выглядит все негативнее, что вызывает реакцию и американских конгрессменов, и европейцев, которые угрожают РФ санкциями, блокированием кредитов российских банков и так далее.

Риск-менеджмент крупнейших фондов в такой ситуации — принять решение о ликвидациях позиции по России. Трейдеры получают приказ «продавать по любым ценам», потому что необходимо следовать правилам.

Это запускает почти цепную реакцию — чем дальше падают рынки, тем больше срабатывает понятие stop loss, когда убытки доходят до определенной величины и дальнейшие убытки терпеть нельзя, тогда идет ликвидация позиции остальными. Поэтому мы видим обвал рынка в огромных объемах. Эту ситуацию создали крупнейшие американские инвестиционные фонды и банки. По данным Bloomberg, они снижают свою позицию в акциях крупнейших российских банков, составляющих основу индекса РТС и индекса Мосбиржи.

Огромные потери понесли иностранные инвестиционные фонды. Потери американских инвесторов уже идут на десятки млрд долларов.

Крупные российские игроки сейчас покупают бумаги, поскольку они дешевы как никогда, и рассчитывают на получение прибыли.

О прогнозе на будущее — рынок «ляжет в боковик» (фаза, при которой стоимость актива находится в относительно равновесном состоянии. — Ред.), то есть тренд на восстановление не сформируется, но тем не менее фундаментально наш рынок остается привлекательным для инвесторов. Дивиденды доходности по многим компаниям достигают 12–16% годовых — это очень хорошо. Инвесторы будут консолидировать позиции, понимая, что быстрого роста не будет. Но потом, когда ситуация нормализуется, мы ожидаем резкого ралли процентов на 50 вверх.

Есть такое понятие — индекс жадности и страха на рынке: чем меньше страха, тем больше жадности, и наоборот. Если мы наблюдали до этого игру risk off, когда страх доминировал, то сейчас начала возвращаться жадность. Наши акции становятся очень привлекательными для инвесторов, такого не было с 2020 года. Сегодня утром акции Сбербанка торговались по 220 рублей за акцию, хотя еще два месяца назад они стоили 380 рублей. Куда они могут вырасти, если нормализуется ситуация по линии Россия–США или Россия–НАТО?»

Объем торгов на рынках Московской биржи с 10 по 18 января 2022 года / TradingView

Эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин отметил, что российский рынок акций 18 января «растерял все достижения предыдущего года». По оценке эксперта, индексы опустились до значений января прошлого года, в то время как активность игроков на рынке, напротив, побила исторические рекорды. «Негативный новостной фон, сопровождающий данную ситуацию, отпугивает многих инвесторов от нашего рынка, прежде всего — иностранных. Большое количество желающих продать бумаги встречает слишком слабый спрос, что обуславливает столь резкие провалы котировок», — пояснил Бабин.

Еще 17 января снижение цен на акции ускорилось, несмотря на то, что США, по пока не подтвержденным данным, отказались от идеи отключить Россию от системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Вместо этого, как утверждают собеседники издания Handelsblatt, западные правительства начали готовиться к точечным санкциям против крупнейших российских банков. Уже к середине дня индекс Мосбиржи упал ниже 3550 пунктов, а индекс РТС — ниже 1500.

Усиление падения фондовых рынков пришлось на конец переговоров Лаврова и Бербок. Пять крупнейших российских компаний в совокупности подешевели на 2,3 триллиона рублей. Обыкновенные бумаги Сбербанка потеряли 11%, бумаги Mail.ru Group и акции «Газпрома» — 8,5%, акции АФК «Система» — 6%. «Роснефть» и «Лукойл» потеряли 695 млрд и 248 млрд капитализации соответственно. Рубль также продолжил ослабевать, и к вечеру 18 ноября доллар стоил 76,97 рубля. Однако к вечеру 19 января российский фондовый рынок показал коррекцию: индекс Мосбиржи вырос с 3290 пунктов утром до 3436 пунктов на закрытии, при этом 3500 пунктов — на пике.

Тимур Нигматуллин

аналитик компании «Открытие Инвестиции»

«Основная причина снижения на рынке 18 января — это геополитика. Если присваивать весовой коэффициент, то 70% приходилось на непрозрачные и неприятные для участников рынка геополитические риски. Еще процентов 30 — на внешний фон: упали азиатские и американские индексы в связи с ужесточением монетарной политики центральными банками. То есть причина была не одна.

Долгосрочные причины, которые могут привести к подобному обвалу, у нас не меняются уже много лет, и периодически они обостряются. В первую очередь, это геополитические риски. Инвесторы очень их не любят. Они всегда рассчитывают стоимость активов с большим мультипликатором (отношением рыночной стоимости акций компании к стоимости ее активов. — Ред.), потому что риски непрозрачные, их нельзя прогнозировать нормальным образом.

Сколько именно потеряли инвесторы — неизвестно, но, по всей видимости, мы столкнулись с большим объемом маржин-коллов

(требований брокера о внесении дополнительных денежных средств или ценных бумаг, при невыполнении которых часть позиций на счете могут быть закрыты. — Ред.). Это когда брокерские компании принудительно закрывают позиции с большими убытками для спекулянтов, которые используют несоразмерно агрессивное маржинальное кредитование. Потери у таких инвесторов могут быть очень большими — до 90% капитала.

На рынке много неопытных инвесторов с небольшими капиталами. По подсчетам Банка России, на их счетах — не больше нескольких десятков тысяч рублей. Эти инвесторы не сталкивались с подобными продажами, потому что пришли после 2020 года, и, возможно, они понесли очень серьезные потери. И, к большому сожалению, таких инвесторов — миллионы.

Бессмысленно задаваться вопросом, как может развиваться ситуация. Причина снижения на рынке такова, что риски нельзя прогнозировать — мы не можем предсказать поведение других людей, поведение политиков или руководствоваться какими-то другими факторами принятия решений».

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Санкции против акций

Сенат США 12 января предложил в случае вторжения в Украину ввести санкции против Путина, глав министерств и Генштаба, а также минимум трех крупнейших российских банков. Эту меру смогут задействовать и в том случае, если Байден решит, что РФ поспособствовала «значительной военной эскалации» ситуации. Ранее о санкциях против РФ в случае вторжения в соседнюю страну предупреждал и Евросоюз.

По данным издания РБК, в случае жестких экономических санкций рубль может резко подешеветь, а российские регуляторы — пойти на экстренные меры. Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» ожидает, что отток средств с долгового и фондового рынков может приблизиться к показателям 2014–2015 годов с обесценением рубля до 20%. Соответственно, Центробанк будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику. Среди вероятных мер в докладе упоминается введение контроля за движением капитала и комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа, а также «валютные интервенции ЦБ для сдерживания обвала рубля».

Эксперт «Ренессанс Капитала» утверждает, что частично обесценивание рубля из-за напряженных российско-украинских отношений уже реализовалось — приблизительно на 5%, когда курс доллара держится на отметке 76–77 рублей. По прогнозам Софьи Донец, в случае негативного сценария с военной эскалацией доллар может вырасти до 85–90 рублей.

Алина Данилина, корреспондент

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