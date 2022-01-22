Санкт-Петербург не может догнать Ленинградскую область по количеству вновь открытых пунктов вакцинации

В прессе сообщают, что за первые недели 2022 года в Ленинградской области начали функционировать 11 новых кабинетов вакцинации от ковида. Что касается Петербурга, то количество мест, где граждане могут поставить себе прививку, остается неизменным и составляет 190 пунктов.

Еще в прошлом году председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что к концу года количество зараженных коронавирусом может вырасти. Но с декабря ни одного пункта вакцинации так и не было открыто. Этот факт может быть одной из причин очень медленного роста количества вакцинированных в самом городе. За прошлые сутки число получивших первую прививку составило 3952 человека, а прошедших полный курс – 5901.

Губернатор Беглов при этом ранее заявил, что город полностью готов к вспышке эпидемии и будет бороться с ней в усиленном режиме.

«Прежде всего мы научились справляться с ковидом. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, но контролируемой», — заявлял петербургский градоначальник в декабре.

На фоне этих утверждений, число зараженных в сутки лишь растет, недавно достигнув рекордных отметок. По этому поводу уже не раз возникала критика в адрес Смольного и Беглова в частности. В первую очередь, губернатора обвиняют в халатном отношении к антиковидным мерам и слабой агитации граждан вакцинироваться. Эксперты бьют тревогу, отмечая, что из-за всех вышеперечисленных факторов и во время развития нового омикрон-штампа, Санкт-Петербург входит в тройку городов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.