 

Чубаров: Меджлис призывает более четко формулировать позицию Украины на международных площадках

22.01.2022, 18:54, Новости дня
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“Мы хотим призвать в том числе и власть, и украинских политиков, чтобы мы более четко формулировали нашу украинскую позицию, требования на всех международных площадках, чтобы мы избегали градации наших задач: мол, вопросы, связанные с отдельными районами Донбасса, а затем во вторую очередь – Крым. Так говорят некоторые наши партнеры, потому что мы нечеткие. Поэтому мы предлагаем, чтобы вопросы единой формулы территориальной целостности Украинского государства в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, чтобы эта формула присутствовала и была требовательной со стороны Украины на всех международных площадках. Это особенно важно сейчас”, – сказал он.

Чубаров отметил готовность Меджлиса поддерживать все инициативы и усилия по мобилизации украинского общества вокруг возможных угроз. Он добавил, что основная задача украинцев – восстановление территориальной целостности Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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