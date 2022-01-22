За три года IT-индустрия Украины выросла более чем в два раза – Шмыгаль

“За последние три года украинская IT-индустрия выросла более чем в два раза. В 2021 году объем экспорта компьютерных услуг почти достиг отметки в $7 млрд. Это на 36% больше, чем в 2020 году, когда рост составил 19%”, – написал он.

Премьер напомнил, что в 2022 году правительство запускает приложение “Дія City”, “благодаря которому темпы роста IT-сектора могут увеличиться до уровня 40–50% в год, а доходы – возрасти с $7 млрд до $16,5–17 млрд”.

“Еще одно направление, которое будет способствовать отрасли, – это “цифровой безвиз” с ЕС, который еще больше интегрирует Украину и украинские компании в европейский цифровой рынок”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/477478263942286

Контекст:

В 2021 году количество физических лиц – предпринимателей, работающих в Украине в IT-отрасли, увеличилась на 44,5 тыс. (+26%). Доля таких ФЛП составила 535 от общего роста.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект “Дія City” – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии. Министерство планирует полноценный запуск этого режима с начала 2022 года.

Основной закон, посвященный “Дiя City” (№1667-IX “О стимулировании развития цифровой экономики в Украине”), Рада приняла в целом 15 июля 2021 года. Президент подписал его 11 августа.

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