В Украине от коронавируса получили прививки порядка 155 тыс. детей – Ляшко

Об этом во время общения с журналистами 21 января рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет “Интерфакс-Украина”.

Министр также рассказал, что по состоянию на 20 января в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют 1,2 тыс. детей. По словам Ляшко, до 10% подтвержденных случаев заражения в период с 10-го по 20 января приходится на детей, сообщает “Укринформ”.

“Одна из особенностей [штамма коронавируса] “Омикрон” по сравнению с “Дельтой” – он больше поражает детское население. Больше ли по сравнению со всем населением? Нет. Мы отслеживаем четкую динамику. Мы имеем среди новых случаев по Украине за последний день 12%, а в среднем с 10-го до 20 января среди всех выявленных случаев от 6% до 10% – это дети. Среди госпитализированных у нас от 19% до 16% – это дети. 19% было, стало 16%”, – рассказал глава Минздрава.

Он добавил, что “нельзя говорить, что это какая-то статистика”, так как Украина только заходит в волну заболеваемости.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили более 3,8 млн случаев COVID-19 (из них 22 473 – за последние сутки), выздоровело почти 3,6 млн человек, летальных исходов – 99 129.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 20 января Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

За время вакцинальной кампании в Украине хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили более 15 млн человек, две – 14,4 млн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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