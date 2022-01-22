 

“И нам не стыдно”. Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену за голые ягодицы

22.01.2022, 18:53, Новости дня
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Ролик был снят на балконе с видом на океан.

“И нам не стыдно”, – подписал он публикацию, которую за первый час после появления в соцсети посмотрели около 20 тыс. раз.

“Вам не должно быть стыдно, потому что вы влюблены! А кому стыдно, пусть не смотрят!” – написала voloshina9954.

“Очень горячо”, – прокомментировала nastiasoloviova18.

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Публикация от Евгении * Кот (@kot_jenya)

Контекст:

Кот стал известен после того, как победил на проекте “Танцы со звездами” на “1+1”, выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Кот и Татринцева поженились в январе 2019 года. Детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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