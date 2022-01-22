“И нам не стыдно”. Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену за голые ягодицы
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Ролик был снят на балконе с видом на океан.
“И нам не стыдно”, – подписал он публикацию, которую за первый час после появления в соцсети посмотрели около 20 тыс. раз.
“Вам не должно быть стыдно, потому что вы влюблены! А кому стыдно, пусть не смотрят!” – написала voloshina9954.
“Очень горячо”, – прокомментировала nastiasoloviova18.
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Контекст:
Кот стал известен после того, как победил на проекте “Танцы со звездами” на “1+1”, выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.
Кот и Татринцева поженились в январе 2019 года. Детей у пары нет.
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