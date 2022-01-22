 

Любовь Аксенова похудела и стала блондинкой

22.01.2022, 18:50, Разное
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Звезда отечественного кинематографа Любовь Аксенова не раз удивляла своих поклонников переменами во внешности. В этот раз она превзошла саму себя. Заметно похудевшая актриса коротко подстригла волосы, перекрасив их с каштанового цвета в блонд. Новый образ дополняют стильные наряды, которые артистка демонстрирует в Instagram.
Уже не первый раз актриса примеряет различные новые образы. Фанаты привыкли к тому, что их кумир меняется с каждой ролью, при этом выглядит очень органично и естественно. Не исключено, что новый стиль создан для какого-то нового проекта, о котором пока не известно.

На сегодняшний день, по версии сайтов, специализирующихся на новостях кино, Любовь Аксенова – самая востребованная молодая актриса в российском кинематографе. Большую популярность и любовь зрителей ей принесли такие проекты, как «Бывшие», «Мажор» и др. Фильмография актрисы состоит из 60 ролей.

Источник: www.cosmo.ru



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