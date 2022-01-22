 

Умер бывший личный фотограф Ельцина

22.01.2022, 18:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший личный фотограф первого президента РФ Бориса Ельцина – Дмитрий Донской умер в Москве на 86-м году жизни, сообщили эту новость его родственники.

«Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

Коллега Донского рассказал, что тот сначала был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. У него были кадры, которые стали эталонами спортивной журналистики. Он снимал различные виды спорта: хоккей, конный спорт, шахматы и другое.

«Он первым у нас применил особую технику работы зумом во время съемки, которая давала эффект лучей на фотографии. Это действительно настоящий мастер», – рассказал фотограф Сергей Гунеев.

Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991 по 1997 годы.

«Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко», – говорит Гунеев.

Донской был лауреатом более 160 международных премий. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / “Красивая, молодая”, “Как ровесница”. Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом

18.06 / Рестораторы поддержали предложение сделать свободные от COVID-19 зоны в Москве

03.02 / Депутат заксобрания Ленобласти задержан по подозрению во взятке

16.05 / В Исландии продают участок, на котором в марте проснулся вулкан

24.01 / Максакова тайно вернулась с Украины в Россию

11.05 / Продюсер “Голосу країни” прокомментировал свое высказывание о “синтетической” любви между Тиной Кароль и Даном Баланом

25.12 / В центральном аппарате Бюро экономической безопасности работает до 19% бывших сотрудников ГФС – Мельник

18.12 / Дело о ДТП с детьми под Ярославлем передали в центральный аппарат СК

21.12 / Жизнь на Земле продержится еще 3 миллиарда лет

19.02 / Доставщик пиццы в Москве заехал в трамвай на мопеде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика