Умер бывший личный фотограф Ельцина

Бывший личный фотограф первого президента РФ Бориса Ельцина – Дмитрий Донской умер в Москве на 86-м году жизни, сообщили эту новость его родственники.

«Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

Коллега Донского рассказал, что тот сначала был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. У него были кадры, которые стали эталонами спортивной журналистики. Он снимал различные виды спорта: хоккей, конный спорт, шахматы и другое.

«Он первым у нас применил особую технику работы зумом во время съемки, которая давала эффект лучей на фотографии. Это действительно настоящий мастер», – рассказал фотограф Сергей Гунеев.

Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991 по 1997 годы.

«Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко», – говорит Гунеев.

Донской был лауреатом более 160 международных премий.