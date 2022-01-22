 

Мясников предупредил об опасности соусов

22.01.2022, 18:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соусы несут большую угрозу для здоровья, самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без добавок, сообщил в эфире канала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без соусов, сообщил

«Любой соус – это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп – это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий?», – цитирует РИА «Новости» Мясникова.

По его словам, при  производстве кетчупа используют сахар, муку, соль, загустители консерванты, что и повышает калорийность. Другая угроза, исходящая от соусов, – пищевые отравления, которые чаще всего происходят в жарких странах, где добавки по несколько дней стоят на столе. Доктор предупредил, что в таких условиях там заводятся кишечные палочки, сальмонеллы.

Он призвал готовить соусы самостоятельно и хранить в холодильнике. Также врач подчеркнул, что такие добавки очень калорийны и по этому показателю сопоставимы с отдельными блюдами. Помимо прочего, Мясников указал на опасность соевого соуса – он содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников. Медик назвал замену соли соевой добавкой самообманом.

Ранее диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева заявила, что разумное потребление майонеза не причинит вреда организму и может оказаться даже полезным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Известный российский сыровар Олег Сирота развелся с дочерью Германа Стерлигова

19.12 / Баку выразил соболезнования в связи с гибелью российского офицера в Карабахе

22.10 / В “Укрзалізниці” рассказали, сколько пассажиров вакцинировали от COVID-19 на вокзалах страны

29.06 / В территории комбайнового завода в Туле произошло экологическое бедствие

28.05 / Путин поздравил Асада с переизбранием на пост президента САР

17.08 / Лукашенко рассказал о желании Меркель «поговорить»

09.10 / Кабмин Украины предложил ввести санкции против Никарагуа

16.11 / Главу Волгодонска заподозрили в хищении 16 млн рублей

23.08 / Чубаров: Заложенная Москвой мина в виде фактической автономии российского этнического большинства сдетонировала в Крыму в 2014 году

04.04 / Перезагрузка для Эрдогана — ЕС делает авансы «трудному партнёру»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика