СМИ: Госдеп приказал эвакуировать семьи дипломатов из посольства на Украине

Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине, сообщил журналист телеканала FoxNews.

«Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник», – написал он в своем аккаунте в Twitter, передает РИА «Новости». По его данным, эту информацию предоставили официальные лица.

Между тем, в Госдепе опровергли сообщения об эвакуации граждан США с Украины.

«Если США примут решение о вывозе семей дипломатов с Украины, те не должны ждать, что эвакуация пройдет правительственными бортами», – заявили в Госдепе.

Ранее Зеленский прокомментировал сообщение CNN о возможной эвакуации неосновного персонала американского посольства.

Напомним, New York Times опубликовала провокационный материал об «эвакуации российских дипломатов из Киева». Публикация была дополнена заявлением представителя Белого дома Джейн Псаки, которая сказала, что Госдеп якобы «располагает информацией об эвакуации» российского персонала из Киева и Львова, но не знает, как это расценивать. Российский МИД официально опроверг американскую публикацию, которая вызвала обвал российского фондового рынка.