Трудовая армия миллиардера Мазепина

Осужденных вновь отправят работать на земли Усольлага. Теперь — в интересах частного капитала.



Рядом с музеем стоит памятник Ф.Э. Дзержинскому. Фото: Арден Аркман / «Новая»

Из пресс-релиза ГУ ФСИН по Пермскому краю: «В январе 1938 года в Усольском исправительно-трудовом лагере НКВД СССР были заложены традиции, которые имеют ценность и в нынешнее время. Это верность Родине, взаимовыручка, уважение к ветеранам. Усольлаг — это тысячи километров дорог, сотни лесных поселков, более 60 тысяч сотрудников, рабочих и служащих. <…> Какое мужество проявили его руководители, аттестованный и вольнонаемный состав, чтобы учреждение встало на ноги и успешно решало производственные и социальные задачи!»

28 декабря Минюст объявил о намерении организовать принудительные работы для осужденных на севере Пермского края — в Березниках и Соликамске, на предприятиях «Уралхима» и «Уралкалия». Сюда планируют направить тех, кто получил сроки за угоны, кражи, хранение наркотиков и другие преступления небольшой и средней тяжести. К ним могут примкнуть осужденные по тяжким статьям, отсидевшие треть срока.

84 года назад государство уже принимало решение осваивать богатства этих мест с помощью принудительного труда. Через раскинувшийся на 130 километров от Березников до Красновишерска Усольский исправительно-трудовой лагерь (Усольлаг) за 53 года существования прошли десятки тысяч человек, только за три года войны 10 758 заключенных погибли здесь.

И вот теперь, кажется, история начинает заходить на новый круг.

Для чего на север Прикамья вновь повезут людей на принудительный труд? И будут ли им рады местные жители?

СПРАВКА «НОВОЙ»

Принудительные работы — «новшество» российской пенитенциарной системы, введенное в 2017 году. Вместо колонии суд по своему усмотрению может направить человека в исправительный центр, где условия содержания будут мягче, чем в ИК, но работа будет обязательной. Осужденным в исправительных центрах разрешается пользоваться телефонами и даже выходить в город — главное, возвращаться в центр к установленному администрацией времени.

Основной недостаток такого вида наказания, который отмечают правозащитники, — невозможность отказаться от работы, даже если она тебе непосильна. За это осужденного, в соответствии со ст. 60.15 Уголовно-исполнительного кодекса, могут перевести в колонию.

По большому счету «нововведение» повторяет советскую практику «химии», когда осужденных за нетяжкие преступления направляли на работы на вредные производства.

Символично, что новых «химиков» отправят трудиться именно на химические предприятия. «Уралхим» и «Уралкалий» — крупнейшие на постсоветском пространстве производители аммиака и аммиачной селитры, карбамида, хлористого калия. Их суммарная чистая прибыль за 2019–2020 годы составляет 85,3 млрд рублей. Личное состояние основного бенефициара обоих компаний Дмитрия Мазепина оценивается в $800 млн (61 млрд рублей).

Часть 1. В неведении

«В ту зиму были сильные холода, соответствующая одежда отсутствовала, а норму надо было сделать обязательно. <…> Люди умирали, трупы увозили на кладбище после гудка в 12 часов, ночью» (Э. Гриб, мастер ремонтной группы в Усольлаге).

13 января 2022 года. Березники, «химическая столица Урала». Управление предприятия «Азот» объединенной компании «Уралхим».

— Нет-нет, понимаете, мы сами ничего не знаем. Это Москва решила, это не наша компетенция. Мы же просто филиал, а решения принимаются там, — объясняет мне невозможность что-либо рассказать о работе осужденных замдиректора «Азота» Екатерина Вознесенская.

Промышленный гигант, занимающий 188 гектаров на берегу Камы, дымит красно-серыми трубами, подмешивая к хмурому березниковскому небу белые клубы с бензопиреном и оксидом азота.

— Но ведь работать они будут у вас, а не в Москве, — настаиваю я. — Неужели у вас нет информации, сколько их будет, какую работу они будут выполнять? Где будет построен исправительный центр?

— Нет, нужно звонить в Москву.

Сверхконцентрация власти в столице, даже на корпоративном уровне, дает парадоксальные результаты. И если замдиректора «Азота» хотя бы в курсе инициативы начальства, то рабочие о скором прибытии на предприятие осужденных не знают вообще ничего.

— Это что, какая-то официальная информация? — искренне удивляется председатель «уралхимовского» профсоюза Владимир Семенов. — Я от вас впервые слышу. Никто, конечно, с профкомом это не обсуждал. А как они будут работать? У нас же квалифицированный труд…

От дальнейших комментариев он отказывается, говорит: «Надо разобраться».

Аналогичная картина — и на «Уралкалии». Хотя это предприятие контролируется «Уралхимом», который держит 81,47% акций, но у него свой профсоюз и свои управления в Березниках и Соликамске. И там тоже ничего о привлечении к работам осужденных пока не знают.

— Насколько мне известно, это сейчас меморандум: стороны достигли такого-то соглашения. А конкретики пока нет. Вроде бы «дорожная карта» будет прорабатываться в 2022–2024 годах, — говорит начальник отдела информации «Уралкалия» Антон Субботин.

В Березниках и Соликамске вообще немногие пока знают о намерениях руководства градообразующих предприятий.

Ни в официальных СМИ, ни даже в корпоративной газете «Уралкалия» и «Уралхима» «Ru.Да», издающейся невиданным для этих мест тиражом 25 тысяч экземпляров, о достижении договоренностей со ФСИН не сообщается.

И большинство жителей спит спокойно, а те, кто о договоренностях знают, встревожены не на шутку.

Одни вопросы

Единственным местным СМИ, взбудоражившим своих читателей новостью об осужденных, в Березниках стала независимая «Новая городская» газета. 29 декабря издание опубликовало «ВКонтакте» пост с цитатой министра юстиции Чуйченко: «Сотрудничество органов государственной власти и социально-ответственного бизнеса скажется на снижении рецидивной преступности и поможет в развитии экономики страны». И хотя с формальной точки зрения министр все сказал правильно, березниковцы восприняли инициативу с нескрываемым опасением.

Елена Казакова. Фото: Арден Аркман / «Новая»

С главредом газеты Еленой Казаковой мы встречаемся в редакции, которая занимает всего два кабинета в «офиснике», обустроенном в советском трехэтажном доме. Елена зачитывает типичные комментарии к новости о соглашении.

— «Тридцать лет назад Березники отказались от нахождения у нас этого спецконтингента, мотивируя высокой преступностью в городе. Сейчас возврат назад. Какие рабочие места они заполнят, где такая нехватка? Где будут жить?»; «Уралхим» с чего начал, к тому и возвращается. Бесплатный труд осуждённых»; «В 89–90-м под напором общественности депутаты приняли решение убрать их [осужденных на принудительные работы, «химиков»] из города. Прекрасно это помню, вздохнули с облегчением горожане».

Куда реже встречаются иные комментарии — призывающие видеть в осужденных людей, а не преступников.

— Мы получили очень большой отклик: соцсети, звонки. Главное, что беспокоило всех, — вопросы безопасности. Кто приедет? Где они будут жить? Как их будут охранять и будут ли вообще? Все почему-то уверены, что к нам повезут осужденных по тяжким статьям, — рассказывает Казакова. И вздыхает. — Просто все это в истории нашего города уже было, и воспоминания о позднесоветском периоде, когда здесь была спецкомендатура, — очень тяжелые. А в конце девяностых — начале двухтысячных, когда в Березниках был рост преступности, даже власти связывали его с большим числом бывших осужденных, проживающих в городе…

Артем Файзулин. Фото: Арден Аркман / «Новая»

— Да, рост тогда был, — подтверждает бывший березниковский полицейский, а сейчас — частнопрактикующий юрист и правозащитник Артем Файзулин. — Я начал работать [в милиции] в 1997 году, и первые года четыре моей работы была настоящая «волна». Это была общеуголовная преступность: грабежи, квартирные кражи. В зимнее время — шапки «рвали», серьги. 8–10 преступлений в день могло только по шапкам быть. И все эти люди, совершавшие преступления, — бывшие сидельцы, их дети — они компактно проживали, все знали адреса неблагополучных домов: Льва Толстого, 56; Свердлова, 51; Ломоносова, 147… Там было дешевое жилье. А потом эти дома начали постепенно расселять, милиция поработала, предприятия города создали фонд, за счет которого сформировали народные дружины. И мы пришли к тому, что сейчас преступности в таких масштабах нет.

Казакова, впрочем, отмечает, что видит в инициативе вернуть осужденных в Березники и плюсы.

— Я понимаю, что система исполнения наказаний должна людей исправлять. И в процессе труда, когда человек что-то созидает, что-то делает, зарабатывает (!), можно скорее ожидать, что он перевоспитается. С этой точки зрения идея, конечно, хорошая.

С другой стороны, оговаривается она, к инициативе есть множество вопросов.

— На какой срок сюда привезут этих людей? Это что, будут осужденные-специалисты, которые умеют работать на химических предприятиях? Опасений очень много.

Понимаете, из Березников и так уезжают молодые, самые пассионарные, самые умные — климат здесь неблагоприятный, город индустриальный, промышленный, происходят техногенные аварии (имеются в виду знаменитые березниковские провалы, из-за которых часть города признали опасной для проживания. — И. Ж.), возможности получить качественное образование нет. И вот этих уезжающих, получается, хотят заменить осужденными? Мне кажется, это плохо отразится на ситуации в городе, которая и так не очень добрая.

Заводоуправление «Уралкалия» в Березниках. Фото: Арден Аркман / «Новая»

Файзулин вовсе говорит, что не видит в грядущих переменах ничего положительного.

— Даже на психоэмоциональном уровне сразу возникает ассоциация с ГУЛАГом. Потому что это наследие нашего города. Он строился руками заключенных. В 80-е здесь была спецкомендатура для привлечения к обязательному труду условно осужденных. И многие тут потом оставались. Это наложило отпечаток на всю социально-экономическую жизнь Березников, на криминогенную обстановку. Я это видел. К сожалению, многие из этих людей плохо социализируются. И свозить их сюда в большом количестве… — он разводит руками. — Мне кажется, усилия государства должны быть направлены на то, чтобы какие-то предприятия, фабрики, работа в целом появлялись по месту отбывания наказания, в самих колониях.

Часть 2. Усольлаг

Тема ГУЛАГа при обсуждении вопроса о принудительных работах так или иначе возникает в Березниках обязательно. Второй по величине город Пермского края действительно был отстроен заключенными. Здесь даже грустно шутят: «Площадь Первостроителей, вы думаете, названа в честь комсомольцев?»

Основанные в 1932 году для разработки Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, уже через шесть лет Березники стали одним из опорных пунктов Усольлага.

Усольлаг. Фото из архива

— Это был один из крупнейших лагерей на Урале, просуществовавший с 1938 года до самого распада СССР. Причем нет точной информации о том, сколько человек через него прошло. Но совершенно понятно, что это десятки, а может быть, и сотни тысяч заключенных, потому что только на 1 января 1942 года в лагере содержалось более 38 тысяч человек, — говорит руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов. — При этом от 25 до 40% были осуждены по печально известной 58-й статье («Контрреволюционная деятельность»), и еще многие попали в Усольлаг из-за драконовского экономического законодательства: опоздал два раза на работу — получи пять лет лагерей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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