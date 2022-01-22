Модное окрашивание 2022: какой цвет лучше всего дополнит кожу и подчеркнет естественную красоту

Если хочется преобразиться, то быстро сделать это поможет окрашивание волос. И тем, кто готов решиться на столь радикальный шаг, стоит узнать о самых модных оттенках 2022 года. Но чтобы результат не разочаровал, подбирать новый цвет волос нужно с учетом особенностей внешности.

Как выбрать новый цвет волос?

При выборе цвета волос важно опираться не только на моду, но и особенности внешности:

В целом, карамельные тона лучше сочетаются с теплыми оттенками кожи. Холодный черный цвет эффектно смотрится с кожей теплых или нейтральных оттенков. Такое сочетание создает драматический, незабываемый образ. Но окрашивать локоны в черный цвет не стоит обладательницам кожи с холодным оттенком. Этот тандем только подчеркнет все недостатки внешности. Платиновый, серебряный и другие близкие по спектру оттенки лучше всего подходят для кожи холодных тонов. Они подчеркивают голубой или серый цвет глаз. Оттенки красного и оранжевого универсальны. И хорошо сочетаются с любым цветом кожи.

Яркая медь

Медный оттенки станут абсолютным трендом в 2022 году. И это радует, ведь такие цвета подходят для всех типов внешности. А еще медь подчеркивает естественную красоту и делает образ более теплым и женственным.

Блестящий каштан

Каштановый цвет волос больше подходит для натуральных брюнеток. И его лучше сочетать с техниками окрашивания балаяж или шатуш, когда корни оставляют естественно темными, а кончики слегка осветляют. Такое сочетание выглядит эффектно и подчеркивает естественный блеск локонов.

Светло-русый или “детский блонд”

Если вы натуральная блондинка, или хотите ей стать, то стоит присмотреться к “детскому блонду”. При этом модном варианте окрашивания волосы у корней оставляют светло-коричневыми, а на кончиках их осветляют до белоснежных оттенков. Причем переход делают максимально плавным. Такое окрашивание позволяет подчеркнуть достоинства внешности и сделать образ ярким и незабываемым.

Красная корица

И если вы хотите сделать образ ярким и эффектным, то попробуйте окрасить волосы в цвет “красная корица”. Он станет трендом в 2022 году. А еще цвет, несмотря на яркость, выглядит элегантно и утонченно и добавляет женственности образу. И его можно сочетать с модными техниками окрашивания, такими как омбре, балаяж. К примеру, чтобы создать эффектный образ, можно нанести более темно-красные оттенки на корни. А кончики перекрасить в легкий, светлый цвет, например, клубничный блонд.

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Платиновый блонд

Неудивительно, что платиновый блонд остается трендом на протяжении многих сезонов. И он останется звездой в 2022 году. Но в новом сезоне платиновый блонд будет модно сочетать с теплыми тонами у корней. Причем этот цвет сохраняет эффектный вид на фоне желтой основы. А еще он подходит для любого типа волос: прямых, вьющихся, коротких, длинных. И платиновый блонд всегда придает образу утонченность и элегантность. Но стоит отметить, что окрашенные в этот цвет волосы нуждаются в более тщательном уходе. И им нужно обеспечить глубокое питание, чтобы локоны выглядели здоровыми и живыми.

Глубокий черный цвет

Красота черного цвета волос неоспорима. И если вы хотите создать драматический, незабываемый образ, то попробуйте стать жгучей брюнеткой. Как и все другие цвета волос, черный имеет массу различных подтонов. Но все они подчеркивают естественную красоту и делают взгляд более выразительным. А еще черный цвет лучше других сочетается с ярким макияжем и при этом никогда не выглядит вульгарно.

Насыщенный шоколад

Этот цвет выглядит более естественно, чем классический черный и его оттенки. И он подходит как для длинных, так и коротких волос. При этом насыщенный шоколадный цвет добавляет элегантности и загадочности образу. Он подчеркивает черты лица, делая их более мягкими и женственными.