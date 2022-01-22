Беглову важно видеть рядом с собой не профессионалов, а лояльных себе людей

Руководитель общественного движения «Честный Петербург» Никита Сорокин открыто заявил о том, что губернатор Беглов тянет Санкт-Петербург «на дно». Активист резко негативно отозвался о действиях губернатора, связанных с распределением и назначением правительственных должностей. Никита Сорокин считает, что нынешнее правительство Петербурга погрязло в кумовстве, причем в центре стоит сам Беглов.

«Всех чиновников из Курортного района он притащил к себе независимо от их квалификации. Он подмял под себя Законодательное Собрание, у нас в принципе теперь отсутствует законодательная власть, она уничтожена – законодательной властью руководит экс-вице-губернатор Беглова. И что мы хотим? Какой политики нормальной мы хотим? Жить хорошо мы не будем, пока вот это вот все происходит!» – утверждает Сорокин.

Общественный деятель убежден, что, вступив на пост губернатора, Беглов методично начал сажать своих сторонников на нужные ему места в Смольном и в Законодательном Собрании, при этом никак не учитывая их квалификацию и профессионализм. Главным критерием отбора была лояльность к самому губернатору. В итоге многие из сторонников градоначальника в городском правительстве и Заксобрании являются выходцами из аппарата руководителя Курортного района, которым с 1999 по 2002 годы являлся Александр Беглов. Все это, по мнению эксперта, привело к разрушению демократического и правового порядка в городе, что является антиконституционным.

Эти факты подкрепляются критикой губернатора, относящейся к его неспособности решить «мусорную проблему», неготовности коммунальных служб к снегопадам и обледенению дорог, неконтролируемому росту цен на «жилье», расходов на транспорт и другим масштабным городским проблемам.