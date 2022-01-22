В российских школах будут бесплатно раздавать презервативы

В целях профилактики ВИЧ-инфекции и нежелательной подростковой беременности Минздрав закупит несколько миллионов презервативов для учащихся общеобразовательных учреждений. Все средства контрацепции будут выдаваться бесплатно учащимся 5-11 классов каждый учебный день.

«Очень важно защитить здоровье учащихся. Конечно, министерство всегда делает ставку на профилактику. Никому не нужна возможная ВИЧ-инфекция, нежелательная беременность или ранние аборты. Ежегодно Минздрав устраивает лекции для школьников, посвященные актуальным темам, но дети, особенно пятиклассники, не всегда способны осознать серьёзность доносимой до них информации. Поэтому средства контрацепции – лучшее, что мы можем предложить подрастающему поколению», – отметила замминистра Елена Куролесова.

Чиновники ведомства рассчитывают уже в 2022 году снизить подростковую беременность на 25-30%, а заболеваемость СПИДом на 45-50%. К 2030 году проблемы, по мнению экспертов, уйдут в прошлое.

Производством презервативов займётся фабрика «Московский презерватив».

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