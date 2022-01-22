Хлои Кардашьян отказала Тристану Томпсону в переезде в свой особняк за 37 млн. долларов

Очередная попытка воссоединения 37-летней Хлои Кардашьян и 30-летнего баскетболист Тристана Томпсона снова оказалась провальной, а намечавшийся переезд Тристана Тристана в новый мега-особняк Хлои в Хидден-Хиллз стоимостью 37 млн. долларов – делом решенным. По сообщению инсайдеров, Хлои сказала своему экс-возлюбленному, что больше не желает видеть его в своем доме, тем более – жить под одно крышей.

Кошкой, пробежавшей между возлюбленными, на этот раз стала спортивный тренер Марали Николс, в декабре прошлого года заявившая, что баскетболист – отец ее ребенка. Это подтвердил и тест ДНК, результаты которого Тристан опубликовал в начале января в соцсетях, признав тем самым отцовство.

Сегодня результаты теста на отцовство показали, что я отец ребенка Марали Николс. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Теперь, когда отцовство установлено, я с нетерпением жду возможности вместе с ней воспитывать нашего сына. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого я обидел во время этого испытания — как публично, так и в частном порядке, – написал Тристан в сторис Instagram.

А также публично извинился перед Хлои, во время отношений с которой у него случилась эта интрижка.

Хлои, ты этого не заслуживаешь. Ты не заслуживаешь той душевной боли и унижения, которые я тебе причинил. Ты не заслуживаешь того, как я обращался с тобой все эти годы. Мои действия определенно не совпадают с тем, как я отношусь к тебе. Что бы ты ни думала, я испытываю к тебе глубочайшее уважение и любовь. Еще раз, я невероятно сожалею.

Хлое не в первый раз приходится прощать измены любвеобильного бойфренда. Но эта, заверяют инсайдеры, выбила ее из колеи.

Хлое, Тристан и их дочь Тру

Хлое и Тристан были в хороших отношения до того как появилась новость о беременности Марали, и планировали начать жить вместе. Теперь Тристану придется снять свой дом в Энсио, штат Калифорния, с продажи – его переезд к Хлое теперь невозможен. Она действительно обижена и опечалена действиями Тристана, и его публичные извинения нисколько не помогают. Для нее это слишком горькая пилюля, что бы просто так проглотить. Сейчас она чувствует себя подавленной и никак не может избавиться от своей депрессии.

Хлое, Тристан и их дочь Тру

Напомним, что Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон начали встречаться в 2016 году. В апреле 2018 года издание TMZ распространило видеоролики, на которых Тристан целовался с двумя неизвестными девушками в баре в то время, когда Хлое была беременна. А позже появился более свежий ролик у издания Daily Mail, на котором Тристана также застали за поцелуями, но уже с моделью Лани Блэр. Пара распалась, но несмотря на разрыв, Кардашьян и Томпсон сумели наладить общение и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. В июле 2020 года Хлое ответила на слухи об их воссоединении, сказав, что они с Тристаном – не пара. Но после стало известно, что на вечеринке по случаю 36-летия Хлое экс-возлюбленые решили дать еще один шанс своим отношениям. В марте 2021 года Кардашьян спровоцировала слухи о помолвке с отцом своей дочери. Однако никаких официальных комментариев Хлое не дала.