В Израиле коронавирусом инфицировался четырежды вакцинированный министр обороны

“Я тоже положительный к COVID-19. Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. В ближайшие дни я буду управлять делами безопасности из своего дома”, – написал он.

Ганц также призвал граждан “делать прививки” и следовать рекомендациям.

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— * * – Benny Gantz (@gantzbe) January 21, 2022

62-летний Ганц получил уже четыре дозы вакцины против коронавируса, уточнил Times of Israel.

Накануне сообщения об инфицировании министр обороны встречался с премьер-министром Нафтали Беннетом, начальником штаба вооруженных сил Авивом Кохави и “другими высокопоставленными армейскими офицерами”. Журналисты говорят, что их будут тоже тестировать.

Издание отмечает, что недавно COVID-19 обнаружили в Израиле у министра иностранных дел Яира Лапида, министра финансов Авигдора Либермана, министра культуры и спорта Чилли Троппера, министра жилищного строительства Зеева Элькина и министра общественной безопасности Омера Барлева.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 340,5 млн случаев коронавирусной инфекции (в Израиле – 2,1 млн), скончались 5,57 млн пациентов с COVID-19 (в Израиле – 8370).

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