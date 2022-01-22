Резников объяснил, будут ли штрафовать женщин, которые должны впервые стать на воинский учет

“Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет, и до момента становления на учет они не являются такими”, – пояснил он.

Экс-министр обороны, лидер партии “Гражданская позиция” Анатолий Гриценко писал в Facebook 22 декабря, что в случае, если женщина не станет на учет, то будет платить штраф 850–1700 грн, а ее руководитель на работе – 5100–8500 грн. Начальник кадрового центра командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач на следующий день рассказывал: до конца 2022 года ни женщин, которые должны стать на учет как военнообязанные, ни их работодателей не будут штрафовать.

Контекст:

В апреле 2021 года вступил в силу закон №1357-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета” от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.

Также, согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.

Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

21 января 2022 года в Минобороны сообщили, что подготовили новую редакцию приказа и решили сократить количество профессий и специальностей, предусматривающих постановку женщин на воинский учет.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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