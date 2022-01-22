 

“Маммопластика, ринопластика и свадьба”. Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год

22.01.2022, 18:08, Новости дня
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“Зима: старт организации бизнеса. Весна: свадьба и маммопластика. Лето: отметить год Мишеньке, новая машина, возможный переезд на новую квартиру. Осень: ринопластика”, – подписала фото Репяхова.

На вопрос подписчиков: “Хотите увеличить грудь или сделать подтяжку?” – блогер ответила, что хочет сделать их одного размера.

“Они сильно отличаются. Если импланты, то самые маленькие, которые существуют”, – призналась Репяхова и добавила, что “с новой грудью не влезет в свадебное платье, которое ждет ее два года”.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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