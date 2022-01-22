Уфолог Борн: пришельцы похищали жителей Земли и возвращали обратно

Ученый Эдвард Борн уверен в существовании инопланетян. Некоторые люди заявляют, что были похищены пришельцами.

Земляне разделились на два лагеря: одни искренне верят в существование инопланетных жителей, а другие считают это выдумкой. Специалист-уфолог Эдвард Борн относиться к первой группе людей. Он заявил, что некоторые особи были украдены инопланетянами и позже возвращены назад.

Эдвард Борн доказывает свою точку зрения опираясь на истории тысячь людей. По словам некоторых, они пострадали от инопланетного вторжения. Коллеги уфолога считают, что определенное количество жителей выдумали свое похищение, так как имеют проблемы с психикой. Исследование показало, что 50% «жертв» страдают от посттравматического стрессового расстройства. Ученые подчеркнули, что процент заболевания ниже среди жителей, которые были похищены людьми. В эксперименте участвовали 19 человек, которые с уверенностью рассказывали о своем похищении пришельцами. При этом выяснилось, что некоторые «жертвы» нагрузили себя ложными воспоминаниям и теперь испытывают реальное чувство страха. Пять добровольцев рассказали о необычных огнях, а пятнадцать человек уверяют в существовании космических кораблей. Большая часть «похищенных» заявила о потери памяти примерно на три часа во время контакта с инопланетянами. По итогам опроса, у 9 человек нашли симптомы ПТСР.

Эксперты объясняют, что иногда люди могут перепутать инопланетное похищение с сонным параличом. В этом состоянии человек находится в пограничном состоянии между бодрствованием и сном, оно сопровождается галлюцинациями и ощущением полета. Небольшое количество испытуемых и неточные результаты эксперимента говорят о том, что еще рано заявлять о существовании пришельцев.

Источник: solenka.info