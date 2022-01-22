Алана Мамаева не верит, что экс-супруг женится на беременной невесте

Семейный союз футболиста Павла Мамаева и модели Аланы Хубецовой прекратил своё существование минувшей весной. Супруга спортсмена уличила его в измене. Сейчас футболист строит отношения с подругой экс-жены Надеждой Санько. Её он уже успел сделать предложение.

Алана Мамаева заявляет, что экс-избранник решился на такой серьёзный шаг исключительно под серьезным предлогом. Даже возможная беременность новой пассии футболиста не вынудит его повести любимую под венец, считает модель.

«Зная этого человека достаточно долго, я не сомневаюсь в том, что он говорит ей нечто вроде такого: “родим и тогда решим”», – высказала своё мнение модель.

Источник: www.starhit.ru