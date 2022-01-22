 

Аналитики опубликовали реальную динамику цен на топ авторынка России за 2021 год

22.01.2022, 18:06, Разное
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Аналитики определили, на сколько в действительности выросли цены отечественного авторынка за 2021 год. В основу легли дилерские цены на три седана, ставшие топом в продажах прошедшего года: Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio.
По оценкам экспертов «Автостат», в 2021 году средняя цена нового автомобиля, взятого у официального дилера в РФ, возросла на 20% и преодолела отметку в 2 миллиона рублей.

В январе прошлого года новая Lada Granta обходилась в 582 000 рублей (средний ценник на рынке, без учета стоимости дополнительных опций и услуг), а к декабрю того же года ценник подрос до 670 тысяч рублей, что на 15,1% (88 тысяч рублей) больше, чем годом ранее.

В то же время ценник на Lada Vesta поднялся на 12,5%, однако учитывая изначальную разницу ценовой политики, прирост в денежном эквиваленте за год составил 103 800 рублей. То есть, если в январе 2021 года новенькую Vesta отдавали за 808 500 рублей, то к концу декабря она выходила в 912 300 рублей.

Топом продаж в РФ среди иномарок в 2021 году стала Kia Rio, обогнав конкурентов как в процентном, так и в денежном приросте цены. В январе дилеры предлагали новый седан в средней комплектации за 1 075 700 рублей, а в конце декабря – за 1 293 600 рублей. При этом, наивысший ценник у этой модели был в ноябре, тогда Kia Rio обходилась россиянам в 1 348 800 рублей. В итоге годовой прирост автомобиля в рублях составил 217 900 рублей, что равняется 20,3%.

Источник: tarantas.news



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