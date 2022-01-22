Прилетевшие в Египет из Москвы туристы остались без багажа

Около 500 nуристов, прилетевших в Египет из Москвы, остались без багажа, причиной стало то, что чемоданы туристов не смогли вытащить из багажного отделения самолета.

Россияне прилетели в аэропорт Хургады из Шереметьево самолетом авиакомпании «Россия». Туристы ждали багаж около двух часов, а затем их уведомили, то багаж им не выдадут из-за технической неисправности, информирует РЕН ТВ.

В самолете, на котором летели россияне, сломался механизм по открытию багажного отсека. Египетские специалисты не смогли открыть багажный отсек, поэтому самолет отправился назад в Россию с багажом туристов.

У многих в багаже были лекарства, питание для грудных детей и зарядные устройства для телефонов. Авиакомпания доставил чемоданы россиянам в Египет 23 января другим самолетом.

«Из окна здания аэровокзала было видно наш самолет, возле которого собралось с дюжину человек персонала аэропорта, они пытались открыть дверь багажного отсека. Они использовали разные инструменты, чтобы открыть дверь, но ничто не срабатывало», – рассказал очевидец ТАСС.