 

Прилетевшие в Египет из Москвы туристы остались без багажа

22.01.2022, 18:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около 500 nуристов, прилетевших в Египет из Москвы, остались без багажа, причиной стало то, что чемоданы туристов не смогли вытащить из багажного отделения самолета.

Россияне прилетели в аэропорт Хургады из Шереметьево самолетом авиакомпании «Россия». Туристы ждали багаж около двух часов, а затем их уведомили, то багаж им не выдадут из-за технической неисправности, информирует РЕН ТВ.

В самолете, на котором летели россияне, сломался механизм по открытию багажного отсека. Египетские специалисты не смогли открыть багажный отсек, поэтому самолет отправился назад в Россию с багажом туристов.

У многих в багаже были лекарства, питание для грудных детей и зарядные устройства для телефонов. Авиакомпания доставил чемоданы россиянам в Египет 23 января другим самолетом.

«Из окна здания аэровокзала было видно наш самолет, возле которого собралось с дюжину человек персонала аэропорта, они пытались открыть дверь багажного отсека. Они использовали разные инструменты, чтобы открыть дверь, но ничто не срабатывало», – рассказал очевидец ТАСС. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Криклий назвал новые сроки подписания Украиной и ЕС Соглашения о совместном авиапространстве

18.12 / Зеленский подписал закон о налогообложении “Дія City”

16.09 / Найден способ вводить человеческий организм в состояние глубокого длительного сна

10.01 / Число инфицированных COVID-19 в мире превысило отметку в 90 млн

18.05 / В Минздраве рассказали, на каких условиях граждане Китая, живущие в Украине, получили прививки от COVID-19

12.01 / ДТЭК за последние четыре месяца импортировал 880 тыс. т угля для поддержки энергосистемы

09.02 / Адвокат Трампа на слушании по импичменту в Сенате США осудил штурм Капитолия

16.10 / НАК “Нафтогаз” призвала Еврокомиссию присоединиться к дебатам по “Северному потоку – 2”

14.09 / США предупредили о наращивании ядерного потенциала Китая

29.11 / Купе и кабриолет Lexus LC получили модернизированное шасси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика