 

В «Единой России» прокомментировали гибель девочки от бродячих собак в Забайкалье

22.01.2022, 18:04, Новости дня
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После гибели девочки от бродячих собак в Забайкалье «Единая Россия» обратилась в СК России, возбуждено уголовное дело, чиновников, нарушивших закон «Об ответственном обращении с животными», нужно привлечь к уголовной ответственности, сообщил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.

«Мы обратились в Следственный комитет России. Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления. Буду держать вас в курсе расследования. Не знаю как сегодня будут спать местные чиновники, не защитившие граждан, годами игнорировавшие их обращения, нарушившие закон, не сделавшие элементарного: не построивших приюты, которые сегодня по всей стране успешно строят и содержат волонтеры, не имеющие ни копейки бюджетных средств, но которые не под силу построить чиновникам, годами тратившими десятки миллионов рублей на умерщвление и отстрел животных. Как это называется?»,  – написал в Instagram Владимир Бурматов.

«Саботировать и не соблюдать закон «Об ответственном обращении с животными» – это преступление не только перед животными, а в первую очередь перед гражданами? Сколько еще примеров показывать тех регионов, где закон соблюдается, приюты строятся, кровь не льётся, ни человеческая, ни собачья? Мне тяжело и прискорбно в очередной раз констатировать: смерть ребенка на совести конкретных должностных лиц, не выполнивших свои обязанности, не построивших приюты, не обеспечивших регулирование численности безнадзорных животных, не выполнивших свои функции, за которые они получают зарплату», – отметил парламентарий..

Депутат принес соболезнования родным и близким ребенка, и призвал привлечь к уголовной ответственности виновных в бездействии и неисполнении полномочий чиновников.

Напомним, стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.



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