 

Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира

22.01.2022, 18:04, Новости дня
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Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Италии, уступив команде Норвегии.

Победу одержали норвежки, прошедшие дистанцию 4 по 6 км за 1 час 12 минут 54,1 секунды с десятью дополнительными патронами и одним штрафным кругом. Российская команда, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина, проиграла победительницам 24,6 секунды, использовав 12 дополнительных патронов и пробежав три штрафных круга. Третье место у Франции, передает РИА «Новости».

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье. В заключительный день пройдут мужская эстафета и женский масс-старт.

Ранее российские биатлонисты Саид Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков победили в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Германии.



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