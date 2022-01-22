Welt о встрече в Женеве – прорыва и примирения нет, но диалог продолжается

Как и ожидалось, на встрече министров иностранных дел США и РФ примирения и прорыва не случилось, пишет Welt. Более того, она закончилась преждевременно, а пресс-конференции дипломатов прошли отдельно. Но американский госсекретарь Энтони Блинкен убеждён, что эти переговоры могут послужить основной для продолжения диалога об обоюдной безопасности.

До начала переговоров между министрами иностранных дел США и РФ общественности говорили, что прорыва, примирения сторон в украинском кризисе ожидать не стоит. К тому же разговор между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым закончился раньше, чем планировалось. И потом на отдельных пресс-конференциях они поделились своим взглядом на происходящее.

Российский министр иностранных дел и его американский коллега завершили свои кризисные переговоры преждевременно. В заключение они дали отдельные пресс-конференции. И как до этого было объявлено, прорыва не произошло.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Я думаю, что на основе этих переговоров мы сможем продолжить наш диалог об обоюдной безопасности. Но предпосылкой для этого, конечно же, должно быть прекращение агрессивных действий со стороны РФ в отношении Украины.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Что касается нашего принципиального подхода о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на восток, мы его, конечно же, повторили. Энтони Блинкен повторил свою позицию насчёт права выбирать союзы.

На следующей неделе Запад даст его правительству письменный ответ на российские требования по безопасности. В очередной раз Лавров отрицает, что у РФ есть планы по вторжению на Украину. При этом РФ перебрасывает войска со всех уголков страны на украинскую границу. Якобы для проведения совместных военных учений. Запад в этом сомневается.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомиссии: Если ситуация ухудшится, если дело дойдёт до очередных нападений на территориальную целостность Украины, мы ответим на это масштабными экономическими и финансовыми санкциями.

Президент США Джо Байден также говорит о высокой цене в виде уже подготовленных беспрецедентных санкций. Недавно он обещал, что в ответ на «маленькое российское вмешательство» жёсткой реакции не последует. Теперь он же пояснил…

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Любое пересечение российскими войскам украинской границы — это вторжение.

Этими угрозами российского президента не запугать. Напротив, Кремль объявил о проведении масштабных военно-морских учений. Атлантический океан, Арктика, Тихий океан, Средиземноморье. В них будут задействованы 10 тысяч российских солдат и 140 кораблей. Снижение обострения определённо выглядит по-другому.

Дата выхода в эфир 21 января 2022 года.